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  4. Son dakika: SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası

Son dakika: SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 22:38 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya açığa satış işlemleri nedeniyle 16,7 milyon lira ceza verdi.

Son dakika: SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası

Ayrıntılar geliyor...

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