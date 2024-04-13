Son dakika: SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi… Rakam 14.095 lirayı bulacak! Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Son dakika haberi… Emekliye zamda 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici olacak. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tümü yüzde 49,25’lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10.000 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında emekli maaşı Temmuz 2024’te bir kez daha artacak. 16 milyon emeklinin maaş zammı ne olacak?

EMEKLİ ZAMMINDA TEMMUZ HESAPLAMASI

SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak-Temmuz dönemlerinde yani 6 aylık periyodlarda zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranında zam almayı bekleyen emekliler seçim öncesi seyyanen zam taleplerine karşılık bulamayınca gözünü Temmuz ayına çevirdi. Enflasyon tahmini ile hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. 4A SSK 2000 öncesi ve sonrası, 4B Bağ-Kur emekli maaşı tablosu ortaya çıktı.

EMEKLİYE O RAKAM GARANTİ

Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı yüzde 4.53, Mart ayı yüzde 3.16 olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmıştı. Bu rakamlara göre 3 aylık enflasyon yüzde 15,05 olarak kesinleşti. Böylece son dönemde uygulanan refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15,06’lık zam şimdiden cebe girmiş durumda.

MERKEZ BANKASI’NDAN 6 AYLIK ENFLASYONA İPUCU

6 aylık enflasyonda ise kritik ipucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Bu kapsamda 2024 için yıllık enflasyon tahmini yüzde 30-42 bant aralığında kaldı. Orta nokta olarak tahminler yüzde 36’da birleşti. Bankanın tahmini üzerinden hesaplama yapıldığında Haziran ayı enflasyon verileri sonrası emeklinin nihai zammının yüzde 24-25 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TUTARLARI

Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 178 lira üzerinde bulunuyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor.

ZAM SONRASI TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI

SSK 2000 öncesi için şu anda 1.710 TL’lik rakam cepte. Olası bir yüzde 24’lük zamda rakamın 14.095 TL’ye erişmesi bekleniyor. SSK 2000 sonrası emekli maaşı için 1.060 TL'lik zam garanti. Bu rakam da 8.740 liraya erişecek. Bağ-Kur esnaf emeklisinin 1.531 liralık zammı kesinleşti. Onun da Temmuz ayında 12.620 TL olabileceği tahmin ediliyor. Bağ-Kur tarım emeklisinin 3 aylık zam sonrası 1.217 TL'lik kısmı netleşti. Yüzde 24’lük zam olması halinde rakam 10.030 TL’ye yükselecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Ancak hesaplamada görüldüğü üzere bazı kesimlerde emekli maaşları en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kalacak. Emekli taban aylık rakamının güncellenmemesi halince bu kişiler herhangi bir zam almamış sayılacak. Burada ise refah payının devreye girmesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bekleniyor…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için birçok formül şimdiden konuşulmaya başlandı. Özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında. Emeklinin talebi ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.







