FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi… Rakam 14.095 lirayı bulacak! Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Son dakika: SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi… Rakam 14.095 lirayı bulacak! Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.04.2024 09:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için Temmuz verisi ortaya çıktı. 3 aylık enflasyon şimdiden yüzde 15,06 oldu. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon rakamları ile netliğe kavuşacak ancak milyonlarca kişi Temmuz 2024 öncesinde yeni emekli zammı için ipuçları arıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekliye refah payı gelecek mi? İşte emekli maaşı hesaplaması yapan milyonlara rehber…

Son dakika: SSK 2000 öncesi, sonrası, Bağ-Kur emeklisi… Rakam 14.095 lirayı bulacak! Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Son dakika haberi… Emekliye zamda 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici olacak. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tümü yüzde 49,25’lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10.000 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında emekli maaşı Temmuz 2024’te bir kez daha artacak. 16 milyon emeklinin maaş zammı ne olacak?

iStock-991115098

EMEKLİ ZAMMINDA TEMMUZ HESAPLAMASI

SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak-Temmuz dönemlerinde yani 6 aylık periyodlarda zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranında zam almayı bekleyen emekliler seçim öncesi seyyanen zam taleplerine karşılık bulamayınca gözünü Temmuz ayına çevirdi. Enflasyon tahmini ile hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. 4A SSK 2000 öncesi ve sonrası, 4B Bağ-Kur emekli maaşı tablosu ortaya çıktı.

EMEKLİYE O RAKAM GARANTİ

Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı yüzde 4.53, Mart ayı yüzde 3.16 olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmıştı. Bu rakamlara göre 3 aylık enflasyon yüzde 15,05 olarak kesinleşti. Böylece son dönemde uygulanan refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15,06’lık zam şimdiden cebe girmiş durumda.

epth

MERKEZ BANKASI’NDAN 6 AYLIK ENFLASYONA İPUCU

6 aylık enflasyonda ise kritik ipucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Bu kapsamda 2024 için yıllık enflasyon tahmini yüzde 30-42 bant aralığında kaldı. Orta nokta olarak tahminler yüzde 36’da birleşti. Bankanın tahmini üzerinden hesaplama yapıldığında Haziran ayı enflasyon verileri sonrası emeklinin nihai zammının yüzde 24-25 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.

iStock-1336321534

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TUTARLARI

Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 178 lira üzerinde bulunuyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor.

iStock-1331164767

ZAM SONRASI TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI

SSK 2000 öncesi için şu anda 1.710 TL’lik rakam cepte. Olası bir yüzde 24’lük zamda rakamın 14.095 TL’ye erişmesi bekleniyor. SSK 2000 sonrası emekli maaşı için 1.060 TL'lik zam garanti. Bu rakam da 8.740 liraya erişecek. Bağ-Kur esnaf emeklisinin 1.531 liralık zammı kesinleşti. Onun da Temmuz ayında 12.620 TL olabileceği tahmin ediliyor. Bağ-Kur tarım emeklisinin 3 aylık zam sonrası 1.217 TL'lik kısmı netleşti. Yüzde 24’lük zam olması halinde rakam 10.030 TL’ye yükselecek.

iStock-872965830

EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Ancak hesaplamada görüldüğü üzere bazı kesimlerde emekli maaşları en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kalacak. Emekli taban aylık rakamının güncellenmemesi halince bu kişiler herhangi bir zam almamış sayılacak. Burada ise refah payının devreye girmesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bekleniyor…

iStock-1323664329

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için birçok formül şimdiden konuşulmaya başlandı. Özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında. Emeklinin talebi ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal karar! "O para geri istenemez"Yargıtay'dan emsal karar! "O para geri istenemez"
Haluk ve Selçuk Bayraktar 7 soruda Baykar'ı anlattı Haluk ve Selçuk Bayraktar 7 soruda Baykar'ı anlattı
Altın fiyatlarında ‘savaş’ alarmı! Altın fiyatlarında ‘savaş’ alarmı!
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Eşine 'beni evlendir' diyen arsız koca, karşı komşusundan 2 çocuk yaptı!

Eşine 'beni evlendir' diyen arsız koca, karşı komşusundan 2 çocuk yaptı!

Televizyonlar teleferikte mahsur kalanlara kilitlendi: Canlı yayında yürekler ağza geldi

Televizyonlar teleferikte mahsur kalanlara kilitlendi: Canlı yayında yürekler ağza geldi

Haluk ve Selçuk Bayraktar 7 soruda Baykar'ı anlattı

Haluk ve Selçuk Bayraktar 7 soruda Baykar'ı anlattı

Altın fiyatlarında ‘savaş’ alarmı!

Altın fiyatlarında ‘savaş’ alarmı!

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Türkiye'den akın var! Fırsatı kaçırmadılar: "Fiyatlardan çok memnunlar"

Türkiye'den akın var! Fırsatı kaçırmadılar: "Fiyatlardan çok memnunlar"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.