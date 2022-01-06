Son Dakika: Stokçuluğa karşı caydırıcılığı artıracak kanun teklifi kabul edildi

Son dakika haberi: Stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza öngören kanun teklifi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve 40 milletvekilinin imzasının Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

49 YILA KADAR UZATILACAK

Teklifle, bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmesi neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreyle sözleşme süreleri, hakkın başlamasından itibaren 49 yıla kadar uzatılacak.

LPG DAĞITICILARI TANIMI

LPG dağıtıcıları tanımı genişletiliyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans alması önlenecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı olarak kullanımına ilişkin düzenleme yapılıyor.

STOKÇULUĞUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN CEZALAR

Stokçuluğun önlenmesine ilişkin olarak cezalar 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ’a devredilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takip işlemleri durdurulacak ve durma süresince zaman aşımı süresinin işlememesi amaçlanıyor. (İHA)



