Son dakika | Şubat ayı işsizlik oranı belli oldu! TÜİK'ten güncel veriler geldi

Son dakika haberi: TÜİK güncel işsizlik rakamlarını duyurdu. Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri belli oldu.
Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,1 olarak ölçülmüştü. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.
Şubatta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.3 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.