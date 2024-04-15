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  4. Son dakika | Şubat ayı işsizlik oranı belli oldu! TÜİK'ten güncel veriler geldi

Son dakika | Şubat ayı işsizlik oranı belli oldu! TÜİK'ten güncel veriler geldi

15.04.2024 10:07
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Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı için işsizlik rakamlarını açıkladı. Böylelikle şubatta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,7 oldu.

Son dakika | Şubat ayı işsizlik oranı belli oldu! TÜİK'ten güncel veriler geldi

Son dakika haberi: TÜİK güncel işsizlik rakamlarını duyurdu. Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri belli oldu.

YÜZDE 0,4'LÜK DÜŞÜŞ

Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,1 olarak ölçülmüştü. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Şubatta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.3 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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