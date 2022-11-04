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SON DAKİKA | Sürücüler en çok bu ihlali yapıyor! Cezası daha da ağır olacak, 457 TL yerine...

04.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 2023 yılına 2 aydan az bir süre kala yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeni yıl için bu oran yüzde 123'e çıkarken vergi, harç, cezalar da bu oranda artırılacak. Sürücülerin en fazla yaptığı ihlalin başında gelen kırmızı ışıkta geçmenin cezası artık daha da ağır olacak. 457 TL olan ceza, 2023'te 953 TL olacak.

SON DAKİKA | Sürücüler en çok bu ihlali yapıyor! Cezası daha da ağır olacak, 457 TL yerine...

Son dakika: 2023 yılı vergi, harç, cezalardaki yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 123'e çıktı. Trafik cezaları da yeniden değerleme oranında arttırılıyor. Yeni yılda kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya, bin 137 lira olan kış lastiği takmama cezası 2 bin 534 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma, yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

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KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI 953 TL'YE YÜKSELİYOR

Sabah'ın haberine göre yeni orana göre ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya, emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436 liraya, engelli otopark işgali 392 liradan 874 liraya, seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya yükselecek. Yeni orana göre bin 137 lira olan kış lastiği takmama cezası 2 bin 534 liraya, alkollü araç kullanmanın cezası bin 906 liradan 4 bin 250 liraya yükselecek. Hız sınırı yüzde 30 aşma cezası yaklaşık 954 lira, yüzde 30 ve daha fazla geçmenin cezası da bin 979 lira olacak.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARINA ZAM

Pasaport ücretleri; 6 aya kadar 689.74 lira, bir yıllık bin 83 lira, iki yıllık bin 646 lira, 3 yıllık 2 bin 338 lira, 3 yıldan fazla da 3 bin 295 lira olacak. Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç da 2 bin 732 liradan 6 bin 91 liraya çıkacak.

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 liradan 825.73 liraya, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı da bin 116 liradan 2 bin 489 liraya çıkacak. Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor.

MTV NE KADAR OLACAK?

Motorlu Taşıt Vergisi'nde Cumhurbaşkanı, değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36 olurken, MTV yüzde 25 artırıldı. Bu yetkiyi kullanmaması durumunda silindir hacmi 1300'ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası kırmızı ışık cezası

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