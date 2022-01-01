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Son dakika: Taksimetre güncellemesinde fahiş fiyat iddiası sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti

01.01.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Son dakika: Taksimetre güncellemesinde fahiş fiyat iddiası sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti

Son dakika gelişmesine göre,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduğunu duyurdu.

"İDDİALARIN İNCELENMESİ İÇİN TİCARET BAKANLIĞI'NA BAŞVURULDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul’daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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