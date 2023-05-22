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Son dakika: Taşeron işçiye kadro için çalışmada sona gelindi! Yeni Meclis'in ilk gündem maddesi olacak: Bakan Bilgin ‘köklü bir reform’ diyerek duyurdu

22.05.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşeron işçi kadro haberleri son dakika: Sayıları 100 bine yaklaşan taşeron işçi için kadro adımı atılıyor. 28 Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de ilanının ardından yeni Meclis’in açılması ile ilk gündem maddesi taşerona kadro olacak. Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde çalışmalarda sona gelinirken konuya ilişkin açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin, “100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek” dedi.

Son dakika: Taşeron işçiye kadro için çalışmada sona gelindi! Yeni Meclis'in ilk gündem maddesi olacak: Bakan Bilgin ‘köklü bir reform’ diyerek duyurdu

Son dakika haberleri… Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs’ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de yoğun bir gündem bekliyor. Ekonomi ile ilgili atılacak adımlar öne çıkarken, emeklilik ile ilgili yeniden bir yapılandırma süreci, maaşlara yapılacak düzenlemeler Meclis’in açılması ile gündeme taşınacak. 100 bine yakın taşeron işçisinin kadroya alınması için adım atılacak.

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ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMI TAMAM

Konuya ilişkin geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden birinin taşeron işçilere yönelik olacağını ifade ederek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz” demişti.

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“YASAL MEVZUATTA KÖKLÜ REFORMA İHTİYAÇ VAR”

"Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var” diyen Bakan Bilgin, “Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek." dedi.

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KESİN SEÇİM SONUÇLARI BEKLENİYOR

Meclis'te yeni yasama dönemi takvimi ise 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek. TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

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