Son dakika: TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu

Son dakika gelen habere göre TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL olması kabul edildi. Milletvekili emekli aylığı ise 27 bin lira olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücret artışının, "hükümetin emekli zammı ya da memur zammı gibi kendisinin meccanen yaptığı bir zam" gibi yansıtıldığını dile getirerek, "Asgari ücret, işçi ve işverenin karşılıklı görüşmeleri ile oluşturdukları ve hükümetin de burada hakem rolünde olduğu bir süreç. Her zaman işçimizin yanında olduk. 2006'da asgari ücret 360 lirayken bugün asgari ücreti 4 bin 500 liraya çıkardık." ifadelerini kullanmıştı.

