FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

11.10.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu, "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir. Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." dedi.

Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir. Kamu ve hanehalkı borçlluğunda olumlu ayrışıyoruz. önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödenmesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde.

Dış talep ihracatı olumlu etkilemeye devam edecek. Aşılama küresel ekonomik toparlanmayı destekliyor. Normalleşme ile sektörler genelinde güven artıyor.

YIL SONU İÇİN YÜZDE 9,4'LÜK KREDİ BÜYÜMESİ

Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre %6,9 seviyesinde, eğilim yıl sonu için %9,4'lük kredi büyümesi.

SANAYİDE İSTİHDAM GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde seyrediyor. Kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamaların belirgin altında.

kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasına ulaştı. Yatırım ve istihdam eğilimindeki artış sürüyor. Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Sanayide istihdam güçlü seyrediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 123,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgin. MB rezervleri istikrar kazandı, güçlü artış gösteriyor. Cari açıkta düzeltmenin başladığını söyleyebiliriz. Cari açıkta görülen iyileşme fiyat istikrarı için önemli. TL mevdatı güçlü artışını sürdürüyor.

Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

CARİ İŞLEMLER HESABININ FAZLA VERMESİ BEKLENİYOR

İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Kasım ayında başlıyoruzMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Kasım ayında başlıyoruz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
PARTNERŞeffaf Gülşen!Şeffaf Gülşen!
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şahap Kavcıoğlu TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da yabancı uyrukluların kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'da yabancı uyrukluların kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Bakan Abdulhamit Gül, Ceza İnfaz Kurumları 10. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

Bakan Abdulhamit Gül, Ceza İnfaz Kurumları 10. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

Vodafone Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı

Vodafone Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otomobille kamyonet çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otomobille kamyonet çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.