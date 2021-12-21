Son Dakika: TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Son dakika haberi: TCMB'nin açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir." denildi.

TCMB'den yapılan açıklamada "Hesaplara işleyecek faiz ile kur değişimi kıyaslanarak yüksek olandan ödeme yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre; açılış ve vade sonu kura bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye ödenecek. Vade sonunda kur üzerinden hesaplanan tutar faizden büyükse aradaki farkı MB karşılayacak.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI VADESİ

Kur korumalı TL mevduat hesapları 3, 6 ve 12 ay vadeli açılabilecek.

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