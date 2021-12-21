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  4. Son Dakika: TCMB'den 'ileri vadeli kur' açıklaması! Firmalar bankalar aracılığıyla başvurabilecek

Son Dakika: TCMB'den 'ileri vadeli kur' açıklaması! Firmalar bankalar aracılığıyla başvurabilecek

21.12.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir." denildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: TCMB'den 'ileri vadeli kur' açıklaması! Firmalar bankalar aracılığıyla başvurabilecek

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'ileri vadeli kur' ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, “İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
döviz TCMB
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