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SON DAKİKA: Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu! Bir dönem kapandı! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 10:09
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Son dakika haberi: Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bir dönemin sonuna gelindi. Kira artışında yüzde 25 sınırı 1 Temmuz itibarıyla kalktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından temmuz ayı kira zam oranı da belli oldu. Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07. Söz konusu oran yüzde 25 sınırı uygulamasının kalkmasıyla iş yerlerinde olduğu gibi konutlar için de geçerli olacak.

SON DAKİKA: Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu! Bir dönem kapandı! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

SON DAKİKA: Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon ve rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranları da belli oldu. 1 Temmuz'da yüzde 25 kira artış sınırı kalktı, ev sahipleri ve kiracılar artık TÜFE'ye göre zam oranını hesaplayacak. Ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni zam oranı yüzde 65,07 olarak açıklandı.

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TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

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1 TEMMUZ'DA YÜZDE 25 SINIRI SONA ERDİ

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.


Express


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Kiracı haziran kira zam oranı temmuz
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