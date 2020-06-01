Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

İşte THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin paylaştığı mesajlar:

4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline;

Anadolujet olarak:

Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.

İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.

4 Haziran'dan itibaren:



TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline;



Anadolujet olarak:



Ankara'dan 15 ile;

Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.



İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır+ — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 1, 2020

İptal edilen seferlere ait biletlerde HİÇBİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR.

Biletler İSTENEN iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir.

Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.

