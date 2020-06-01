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  4. Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 22:52 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün 5 ille başladığımız iç hat seferlerimizi, 4 Haziran'dan itibaren yeni illere seferler ile genişleteceğiz. Kısa sürede 4 Haziran'dan geçerli tarifemizi web kanallarımızdan açıklayacağız" açıklaması yaptı.

Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

İşte THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin paylaştığı mesajlar:

4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline;

Anadolujet olarak:

Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.

İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.

İptal edilen seferlere ait biletlerde HİÇBİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR.

Biletler İSTENEN iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir.

Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
umarım bu pamdemi bitmiştir
5 hazirana bilet aldik bugun sebepsiz iptal ettiler tek bir aciklama yok
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