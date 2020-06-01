Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

İşte THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin paylaştığı mesajlar:
4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline;
Anadolujet olarak:
Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.
İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.
4 Haziran'dan itibaren:— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 1, 2020
TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline;
Anadolujet olarak:
Ankara'dan 15 ile;
Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.
İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır+
İptal edilen seferlere ait biletlerde HİÇBİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR.
Biletler İSTENEN iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir.
Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.
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