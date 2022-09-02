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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ağustos ayı ihracatında rekor

02.09.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında ihracat rekoru kırıldı. Bakan Muş, ihracatın Ağustos ayında yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ağustos ayı ihracatında rekor

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatımız Ağustos ayında yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bu zaman kadar gerçekleştirilen en yüksek rakamdır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, ağustos ayı ihracat verilerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldığına dikkat çeken Muş, "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Bu, en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8'inci ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır" dedi.

İthalatı 32 milyar 618 milyon dolar olarak açıklayan Bakan Muş, "Dış ticaret hacmi, yüzde 28,39 artarak 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu. 2022 yılı Ağustos ayında TL ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 164, TL ile ihracat yapılan firma sayısı 6 bin 439 olmuştur. 2022 yılı Ağustos ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 artış göstermiştir" dedi.

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EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 3 ÜLKE

Bakan Muş ayrıca en fazla ihracat yapılan ülkeleri, 1 milyar 662 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 480 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak olarak açıklarken, grup bazında ihracat rakamlarını ise ham made (ara mallar) sınıfında 11 milyar 583 milyon dolar, tüketim mallarında 7 milyar 361 milyon dolar, yatırım sermaye mallarında 2 milyar 203 milyon dolar olarak aktardı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş Dış ticaret
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