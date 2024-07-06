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Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan 114 bin 567 firmaya denetim!

06.07.2024 09:11
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Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüklerinden yiyecek ve içecek hizmeti veren 114 bin 567 firmaya denetim gerçekleşti. Söz konusu denetimlerde idari para cezası uygulandı.

Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan 114 bin 567 firmaya denetim!

Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilen yaygın denetim süreci sonucunda; hizmet veren firmalar tarafından uygulamanın benimsendiği ve gerekli özenin gösterilerek uyum sağlandığı gözlemlenirken, tüketiciler açısından şeffaflığın sağlanması nedeniyle satıcıya karşı duyulan güven artmış, hem hizmet veren firmalar hem tüketicilerimiz nezdinde etkin sonuçlar alındığı belirtildi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği ve tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından firmaların belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmesi gerektiği vurgulandı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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