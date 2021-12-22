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Son dakika: TL mevduatı kararı sonrası Euro ve dolarda düşüş sürüyor! Piyasalarda güncel gram ve altın fiyatları ne kadar oldu?

22.12.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve dolar kurundan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Piyaslardaki hareketlilik kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli konusundaki açıklamalarından önce 18 TL bandına çıkan dolar daha sonra 13 TL'ye kadar düşmüştü. Serbest piyasada dolar fiyatı dün 11 TL'ye kadar inmişti. Aynı şekilde altın fiyatlarında da durum çok benzer. Bin TL bandına çıkan gram altın son olarak 750 liraları görmüştü. Bugün dolar ve altın fiyatlarındaki son durum ne?

Son dakika: TL mevduatı kararı sonrası Euro ve dolarda düşüş sürüyor! Piyasalarda güncel gram ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi! Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 22 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce bin TL bandını gören gram altın 22 Aralık Çarşamba sabahına 710 TL bandında başladı. Güncel dolar ve euro fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA: DOLAR VE EURO BUGÜNE NASIL BAŞLADI? İŞTE GÜNCEL DOLAR FİYATI...

Dolar bu sabaha 12.31 dengesinde başladı. Aynı şekilde Dolar işlemlerinde yaşanan düşüş Euro'da da devam ediyor. Euro da bir ara 20 TL bandını görmüştü. Euro bugün %1.84 değer kaybederek 13.90 dengesine düştü.

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Hatırlanacağı gibi Dolar, 20 Aralık günü rekor kırarak 18.40 bandına çıkmıştı. Aynı şekilde Euro da 20.79 TL'ye kadar yükselmişti.

GÜNCEL DOLAR VE EURO KUR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları konusunda son durum şu şekilde;

GRAM ALTIN

ALIŞ: 710,31

SATIŞ: 710,45

indir (1)

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.147,00

SATIŞ: 1.257,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.295,00

SATIŞ: 2.512,00

indir

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.591,00

SATIŞ: 5.041,00

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Amerikan Doları
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