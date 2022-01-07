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Son dakika... TOGG'dan blockchain hamlesi

07.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TOGG, blockchain platformu Ava Labs ile blockchain çözümleri için anlaşmaya vardı. Buna göre kullanıcıların, TOGG ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebileceği ifade edildi.

Son dakika... TOGG'dan blockchain hamlesi

En yenilikçi teknoloji ile yollara çıkmaya hazırlanan yerli otomobilgGirişimi TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) için geçtiğimiz haftalarda blokzinciri geliştiricisi ilanı açılmıştı.

Bu haberden sonra TOGG için önemli bir adım daha atıldı. TOGG Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın önde gelen blockchain platformu Ava Labs ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Dünyanın önde gelen blockchain platformu Ava Labs ile bir ilke imza atıyoruz. Bu iş birliğiyle geliştireceğimiz blockchain altyapısı sayesinde kullanıcılar, Togg ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebilecek” denildi.

YENİ KONSEPT OTOMOBİL TANITILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde teknolojik çözümlerini CES 2022’de paylaşan TOGG, geleceğe bakışını vurgulayan "Transition Concept Smart Device" adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı. Yeni otomobile ilişkin değerlendirmede bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Doğu ile Batı’nın, akıl ve duygunun buluştuğu bir coğrafyada kurulmuş, mobilite alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak, mobilite çözümleri üretiyoruz" dedi.

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