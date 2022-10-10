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Son dakika: TOKİ’den 100 bin arsa, 10 bin işyeri için hamle! Bugün başlıyor: 10 yıl vade ve sıfır faiz ile…

10.10.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için “TOKİ arsa başvurusu ne zaman başlıyor?”, “TOKİ iş yeri başvurusu ne zaman?” sorusu vatandaşların gündeminde yer alırken son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 'İlk Evim Arsa' ile 'İlk İşyerim' projesinde başvurular bugün başladı. 100 bin arsa ve 10 bin işyeri için 7 Kasım'a kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapmak mümkün.

Son dakika: TOKİ’den 100 bin arsa, 10 bin işyeri için hamle! Bugün başlıyor: 10 yıl vade ve sıfır faiz ile…

Son dakika... TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başlıyor. 81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde 1 milyon konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerind1 milyon konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Konutlara başvurular ise 5 milyona ulaşmış durumda. İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi.

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Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

10 YIL VADE SIFIR FAİZ AVANTAJI

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

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Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

YÜZDE 40 İNDİRİM

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

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28 İLDE İŞYERİ SATIŞA ÇIKIYOR

TOKİ'nin kuruluşundan bugüne ilk kez uygulayacağı, küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunulacak işyerleri 28 ilde yer alacak. 10 bin adet işyeri metrekare büyüklüklerine göre 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride satışa sunulacak. İşyerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek
Ankara'da 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

İŞYERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • TC vatandaşı olmak.
  • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.
  • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.
  • Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

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ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak.
  • O belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek.
  • Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikâmet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek.
  • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması.
  • Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
  • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.


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