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Son dakika: TOKİ'den Halkbank ve Ziraat Bankası hatırlatması! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

04.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'den Sosyal Konut Projesi'yle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Son dakika: TOKİ'den Halkbank ve Ziraat Bankası hatırlatması! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Son dakika: TOKi'den dolandırıcılara karşı uyarı geldi. Başvuruların 5 milyona yaklaştığı Sosyal Konu Projesi'yle ilgili son günlerde şikayetler geldiğini belirten TOKİ, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi.

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TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halkbankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Halkbank ziraat bank internet bankacılığı
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