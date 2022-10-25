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SON DAKİKA: TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel atılıyor! Bakan Kurum projeye başvuru sayısının 8 milyonu aştığını duyurdu

25.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TOKİ sosyal konut projesinde ilk temeller bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17 ilde eş zamanlı olarak atılıyor. TOKİ sosyal konut kampanyasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Kurum, projeye başvuranların sayısının 8 milyonu aştığını belirtti. Kurum, 'Yeni yapacağımız yuvaların temeli de garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.

SON DAKİKA: TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel atılıyor! Bakan Kurum projeye başvuru sayısının 8 milyonu aştığını duyurdu

Son dakika: TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi için nefesler tutulmuş, gözler ilk somut adım olan temel atma törenine çevrilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

BAŞVURU SAYISI 8 MİLYONU AŞTI

Murat Kurum konuşmasında, "TOKİ sosyal konut kampanyasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Kurum, projeye başvuranların sayısının 8 milyonu aştığını belirtti.

Kurum, 'Yeni yapacağımız yuvaların temeli de garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temelinin atılacağı duyuruldu.

2 TRİLYON LİRALIK EKONOMİK HAREKETLİLİK

900 milyar liralık bir yatırım olan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin, çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı belirtiliyor. Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağı öngörülüyor. Projenin en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlaması bekleniyor.


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