SON DAKİKA | Trump duyurdu! ABD ile Çin anlaşma sağladı: "İlişkimiz mükemmel"

Son dakika haberi! ABD ile Çin arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın az önceki son dakika açıklamasıyla yumuşadı. Trump yaptığı açıklamada Çin ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

ABD İLE ÇİN ANLAŞTI

CNNTürk'ten Yunus Paksoy, Trump'ın Çin ile anlaştığını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre ABD %55 gümrük vergisi alacak, Çin ise %10'da kalacak.

Paksoy'un aktardığına göre Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Çin ile anlaşmamız tamamlandı, sadece Başkan XI ve benim son onayımıza tabii.

Tam kapsamlı manyetik malzemeler ve gereken nadir toprak elementleri, Çin tarafından peşin olarak sağalanacak.

Aynı şekilde, biz de anlaşılanları Çin'e sağlayacağız. Buna Çinli öğrencilerin üniversitelerimizi kullanması da dahil.

Biz toplamda %55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin %10 alıyor."