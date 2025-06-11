FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SON DAKİKA | Trump duyurdu! ABD ile Çin anlaşma sağladı: "İlişkimiz mükemmel"

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ABD arasındaki anlaşmanın 'tamamlandığını' duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, Çin ile ilişkilerin de 'Mükemmel' olarak yorumladı.

SON DAKİKA | Trump duyurdu! ABD ile Çin anlaşma sağladı: "İlişkimiz mükemmel"
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi! ABD ile Çin arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın az önceki son dakika açıklamasıyla yumuşadı. Trump yaptığı açıklamada Çin ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

AA-20250410-37586245-37586233-ABD_VE_CIN

ABD İLE ÇİN ANLAŞTI

CNNTürk'ten Yunus Paksoy, Trump'ın Çin ile anlaştığını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre ABD %55 gümrük vergisi alacak, Çin ise %10'da kalacak.

Paksoy'un aktardığına göre Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Çin ile anlaşmamız tamamlandı, sadece Başkan XI ve benim son onayımıza tabii.

Tam kapsamlı manyetik malzemeler ve gereken nadir toprak elementleri, Çin tarafından peşin olarak sağalanacak.

Aynı şekilde, biz de anlaşılanları Çin'e sağlayacağız. Buna Çinli öğrencilerin üniversitelerimizi kullanması da dahil.

Biz toplamda %55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin %10 alıyor."

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY'nin mayıs ayında taşıdığı yolcu sayısı belli olduTHY'nin mayıs ayında taşıdığı yolcu sayısı belli oldu
30 bin TL'ye satıyorlar! 'Araştırdık nereden bulabiliriz diye' Talep yağıyor30 bin TL'ye satıyorlar! 'Araştırdık nereden bulabiliriz diye' Talep yağıyor

Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Dilan ve Engin Polat'ın avukatıymış

Dilan ve Engin Polat'ın avukatıymış

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Özel okul değil karaborsa! Bir yıllık kayıt ücreti, iki sıfır otomobil parası ediyor

Özel okul değil karaborsa! Bir yıllık kayıt ücreti, iki sıfır otomobil parası ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

'Bu işi yapıp da mutlu olan yok' 100 bin lirayı geçiyor ama yine de kimse istemiyor!

'Bu işi yapıp da mutlu olan yok' 100 bin lirayı geçiyor ama yine de kimse istemiyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.