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SON DAKİKA: TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
12.02.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını duyurdu. Buna göre Aralık 2023'te işsizlik yüzde 8,8 oldu.

SON DAKİKA: TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika: İşsizlik rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik Aralık 2023'te yüzde 8,8 olarak bildirildi.


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