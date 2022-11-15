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Son dakika: TÜİK kritik veriyi duyurdu: İşsizlik oranı açıklandı

15.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK üçüncü çeyrek işsizlik oranını duyurdu. Buna göre, işsizlik oranı 3.çeyrekte yüde 10,0 oldu.

Son dakika: TÜİK kritik veriyi duyurdu: İşsizlik oranı açıklandı

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 3.çeyrekte yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7, kadınlarda %12,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %47,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,9 iken kadınlarda %30,5 olarak gerçekleşti.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %34,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %19,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,1, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.

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