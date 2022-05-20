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Son dakika: Tüketici güven endeksi yükseldi

20.05.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında yüzde 0,4 artarak 67,6 oldu

Son dakika: Tüketici güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Nisanda 67,3 olan endeks, mayısta 67,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisanda 49,1 iken mayısta yüzde 1,2 azalarak 48,5 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise nisanda 63,9 iken mayısta yüzde 4 artışla 66,5'e yükseldi.

Nisan ayında gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 67,3 iken mayısta yüzde 1,5 azalışla 66,3 olarak gerçekleşti

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi nisanda 88,8 iken mayısta yüzde 0,3 artışla 89'a çıktı.

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