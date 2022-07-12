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Son dakika: Tüketici kredisi için BDDK’dan net açıklama: Kredi vade sınırı, kredi kartı taksitlendirme süresi, sicil affı…

12.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tüketici kredisi taksit sayıları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından flaş bir açıklama geldi. BDDK kredi vade sınırları ile kredi kartı taksitlendirme sürelerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin şimdilik böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Kredi sicil affının ise kanunla yapılabileceğini anımsatan kurum, konunun TBMM’nin takdirinde olduğunu ifade etti.

Son dakika: Tüketici kredisi için BDDK’dan net açıklama: Kredi vade sınırı, kredi kartı taksitlendirme süresi, sicil affı…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vade sınırları ile kredi kartı taksitlendirme sürelerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. BDDK tarafından son yayımlanan bültene göre tüketici kredileri tutarı, 1 Temmuz itibarıyla 6 milyar 774 milyon lira artışla 912 milyar 706 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 347 milyar 574 milyon lirası konut, 23 milyar 826 milyon lirası taşıt ve 541 milyar 306 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 38 milyon lira azalarak 839 milyar 264 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,6 artışla 283 milyar 939 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 117 milyar 455 milyon lirası taksitli, 166 milyar 483 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 160 MİLYAR LİRAYA YAKIN

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 614 milyon lira azalarak 159 milyar 896 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 230 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

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SON DAKİKA: KREDİ VADE SINIRLARI İÇİN BDDK’DAN AÇIKLAMA

Milliyet’te yer alan habere göre çok sayıda vatandaşın “kredi sicil affı ile yapılandırma hakkı verilmesi ve tüketici kredi taksit sayısının 60 aya çıkarılmasını” talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurduğu ortaya çıktı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır da konuyu BDDK’ya ileterek yapılacak bir şey olup olmadığını sordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vade sınırları ile kredi kartı taksitlendirme sürelerinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

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BDDK TOPU MECLİS’E ATTI

BDDK komisyona gönderdiği yanıtta, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin vadeleri ve kredi teminat oranlarına sınırlama getirildiği anımsatılarak BDDK’nın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak, söz konusu sınırlamaları değiştirebileceğine işaret edildi.
Vatandaşlarının ve finansal kuruluşların durumunun Türkiye Bankalar Birliği’ne bağlı “Risk Merkezi”nde takip edildiğini kaydeden BDDK, kredi sicil affının kanunla yapılabileceğini ve son yasal düzenlemenin de Haziran 2021’de gerçekleştirildiğini anımsattı. “Yeni bir düzenleme yapılması TBMM’nin takdirindedir” vurgusu yapılan yazıda, “Kredi sicil affı niteliğindeki düzenlemelerin zaruri haller dışında yapılmasının finans literatüründe ‘asimetrik bilgi’ ve ‘ahlaki riziko’ ifadeleriyle kavramsallaştırılan, özünde borçluların borç ödeme istek, irade ve eğilimlerini azaltan, bu suretle kredi mekanizmasının etkin işleyişini zayıflatarak finansal sistemin istikrarına zarar veren bir etkisinin olabileceği değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.


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