Son Dakika: Türkiye, 2020 iş gücü istatistikleri açıklandı, işte işsizlik oranı!

Son dakika haberine göre Türkiye, 2020 iş gücü istatistikleri açıklandı.

Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISI AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu.

İstihdam oranı yüzde 42,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 42,8 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,4, istihdam oranı yüzde 47,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,4, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,8 puanlık azalışla yüzde 47,5, işgücüne katılma oranı ise 3,6 puanlık azalışla yüzde 54,9 oldu.