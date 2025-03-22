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  4. SON DAKİKA: Türkiye bu kararı bekliyordu... Ekrem İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA: Türkiye bu kararı bekliyordu... Ekrem İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

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Çağlayan’dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terörle ilgili olan soruşturmasının haricinde yolsuzluk soruşturmasında ifade de sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi! Çağlayan Adliyesi'nde uzun gece!

SON DAKİKA: Türkiye bu kararı bekliyordu... Ekrem İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi tamamlandı. Saat 22:00'de ifade vermeye başlayan İmamoğlu'nun savcılık ifadeleri sona erdi! İmamoğlu, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SON DAKİKA: İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI!

“Şüpheli Ekrem İmamoğlu, Tck 220/1 , 135,252 , 220/1 maddeleri ( suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi kapsamında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir”

Soruşturmayı yürüten savcılık, Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk ve Kent Uzlaşısı iddialarından ayrı ayrı tutuklamaya sevk etti.

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan da kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: EKREM BAŞKAN, SARAÇHANE'Yİ BİZE EMANET ETTİ!

CHP lideri Özgür Özel, Çağlayan'da Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel; "Ekrem Başkan Saraçhane'yi bize emanet etti" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olmakla suçlandığı soruşturmada ifadesi başladı. İfade örgütlü suçlar bürosuna verildi. Yolsuzluk soruşturmasındaki ifade de sona erdi!

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ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE’DEN SESLENDİ

Öte yandan Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Eğer bu gece hukuksuzluk devam ederse gitmemiz gereken yerlere gideriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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POLİSTEN MÜDAHALE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

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Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde defalarca uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba gaz kullanarak müdahale etti.

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SİLİVRİ'DE TOMA HAREKETLİLİĞİ!

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Silivri'deki cezaevinin önünde TOMA hareketliliği olduğu ifade ediliyor. Bu soru Özgür Özel'e de soruldu. CHP genel başkanı Özgür Özel; Silivri sorusuna "O aşamada değiliz. Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bilgi gelmedi. Takip ediyoruz." dedi.

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"ADIM ADIM TUTUKLULUĞA GİDEN BİR SÜREÇ VAR"

CHP'li Murat Emir Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemi devam ederken çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Murat Emir; "Avukatlara yapılan orantısız müdahaleyi kınıyoruz. Hukuk baskı altına anılıyor. Bu sorgular sonunda hukuka bağlı hakimlerin olduğunu umut etmek istiyoruz. Adil bir yargılama zor. Şartlar adım adım bir tutukluluğa gidildiğini gösteriyor. Dosya boş umarım böyle bir çılgınlık yapılmaz." ifadelerini kullandı.

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