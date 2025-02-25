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Son dakika | Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Tarihi belli oldu

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
25.02.2025 13:28
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Son dakika haberi: Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye’ye ulaşması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Son dakika | Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Tarihi belli oldu

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği kapsamında 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Uzmanlar, swap yöntemiyle gerçekleşecek tedarik sürecinin, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz stratejisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade ediyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye’ye ulaşmasını planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkmenistan doğal gazının İran üzerinden swap yöntemiyle Türkiye'ye taşınması, ülkenin enerji arz güvenliğini güçlendirmesi ve kaynak çeşitliliğini artırması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

AA'nın aktardığına göre uzmanlar, söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin enerji ticaretinde kilit rolünü pekiştireceğini ve Türkmenistan'ın Avrupa'ya ihracatını artırmasına zemin hazırlayacağını belirtiyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkmenistan doğal gaz
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