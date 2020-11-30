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Son dakika...Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.11.2020 10:03 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

Son dakika...Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralmıştı. Piyasalarda üçüncü çeyreğe ilişkin yüzde 5 civarı büyüme öngörülüyordu.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
vatandaş küçülürken ülke nasıl büyüyor arkadaş
Bırakın bu işleri ne deseniz yalan kendi seçiminiz bile size inanmıyor
tüik in enflasyon verileri ne kadar doğruysa bu verilerde o kadar doğrudur
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