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SON DAKİKA: Ve 30 lirayı geçecek! Daha bugün zam gelmişti! Motorin fiyatına yeniden…

16.06.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Bu gece motorine 1,29 kuruşluk zam yapılmıştı. Litre fiyatı 30 TL'ye dayanan motorine yeni bir zam daha geliyor. Yarından geçerli olmak üzere motorinde 80 kuruş zam bekleniyor. Benzin litre fiyatının ise dün yapılan indirim sonrasında herhangi bir değişikliğe uğraması beklenmiyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları ve güncel benzin ile motorin fiyatları…

SON DAKİKA: Ve 30 lirayı geçecek! Daha bugün zam gelmişti! Motorin fiyatına yeniden…

SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için zam ve indirim haberleri vatandaşın gündeminde yer alırken bu gece yarısı motorin litre fiyatına yeni bir zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan son zamla birlikte İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı. Son gelen zammın ardından araç sahipleri için kötü bir haber daha geldi. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları...

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Yarından geçerli olmak üzere motorinde fiyat artışı bekleniyor. ForeksHaber'in aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 80 kuruş zam bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları...

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzinin litresi ise dün gelen indirimle birlikte İstanbul'da 28,46'dan 27,51'e, Ankara ve İzmir'de ise 28.58'den 27,63'e inmişti. Habere göre benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FİYATLAR RAHATSIZ EDECEK DÜZEYDE

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Akaryakıt fiyatlarındaki ortalama artış ise bu yıl içerisinde yaklaşık yüzde 115 oldu. Fiyatlar her geçen gün artmaya devam ederken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son derece kritik bir açıklama geldi. Erdoğan fiyatların rahatsız edici düzeyde olduğunu ifade ederek, "Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir. Keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa" diye konuştu.

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,23 dolardan işlem görüyor.
Dün 121,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 119,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,19 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arz daralması ve yaz seyahat döneminin neden olduğu talep toparlanması ile Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi etkili oldu.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini açıklamasının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin düşeceği yönündeki endişeler ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatların yukarı yönlü hareketini yavaşlatıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.


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