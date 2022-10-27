FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Vergi avantajında yeni karar! Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete'de yayımlandı, KKM'ye dahil olanlar için süre uzatıldı

Son dakika: Vergi avantajında yeni karar! Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete'de yayımlandı, KKM'ye dahil olanlar için süre uzatıldı

27.10.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kurumlar için getirilen; dövizi, Türk lirası ve katılma hesaplarına dönüştürerek vergiden muaf tutulması kararı sonrası yeni bir hamle daha yapıldı. Şirketler 30 Eylül tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajından faydalanacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da kurumlar vergisinden muaf olacak.

Son dakika: Vergi avantajında yeni karar! Şirketlerin beklediği haber Resmi Gazete'de yayımlandı, KKM'ye dahil olanlar için süre uzatıldı

Son dakika: Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajından faydalanacak.

VERGİ ÖDEMEYECEKLER

Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

VERGİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30.9.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacak.

FDSGH

Fuat Oktay'dan Kur Korumalı Mevduat açıklaması! Fuat Oktay'dan Kur Korumalı Mevduat açıklaması!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları için ralli olasılığı masada!Altın fiyatları için ralli olasılığı masada!
EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?
Sıfır otomobilde onlar piyasanın en ucuzu! Hepsi 500 bin liradan az...Sıfır otomobilde onlar piyasanın en ucuzu! Hepsi 500 bin liradan az...
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete vergi Kur Korumalı Mevduat

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Son 4 gün kaldı! 1 Kasım'da kurallar değişiyor

Son 4 gün kaldı! 1 Kasım'da kurallar değişiyor

Vergiler için yeni düzenleme!

Vergiler için yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.