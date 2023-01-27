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  4. Son dakika: Yapılandırma düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Son dakika: Yapılandırma düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

27.01.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Son dakika: Yapılandırma düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Son dakika: Milyonların beklediği kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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