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SON DAKİKA | Yasadışı bahis operasyonu! Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

14.03.2025 08:07
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Son dakika haberi: Yasadışı bahis operasyonu kapsamında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu. Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen el koyma işleminin yapıldığı soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

SON DAKİKA | Yasadışı bahis operasyonu! Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Son dakika: Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 59 lişi hakkında gözaltı kararı verilirken; Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu. Flash TV ve Pozitifbank sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu iddia edildi.

PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU İDDİASI

Savcılığın yaşadışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan K., 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi. 3. şahıslar adına sahte payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI’NIN RAPORUNDA NE VAR?

MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarındaki tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan da 855’nin sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi.
Söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği iddia edilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi. Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu iddia edildi.

POZİTİFBANK SUÇTAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI?

Soruşturma dosyasında Erkan K.’nin arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri iddia edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank’ı satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyon kapsamında soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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