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SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Brüt ve Net Asgari Ücret ne kadar oldu? İşte asgari ücret hesap tablosu

01.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonların beklediği Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yeni zam miktarı belli oldu. Asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi. Erdoğan işverenlere de işçi başına 100 lira destek verileceğini söyledi. Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilirken, yeni asgari ücret hesap tablosu da netleşti. Peki brüt ve net asgari ücret, sigorta primi, işsizlik primi ne kadar oldu? İşte yeni asgari ücretle ilgili son dakika haberi...

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Brüt ve Net Asgari Ücret ne kadar oldu? İşte asgari ücret hesap tablosu

Son dakika: Milyonların beklediği Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yeni zam miktarı belli oldu. Yeni asgari ücret 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapıldı.

TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET

Yapılan 2 toplantı sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını bir kez daha oy birliği ile alındı.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık % 30 oranında artış yapıldı. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 oldu.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET, SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK PRİMİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilenler arasında. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi ise 1.003 lira, işsizlik sigortası primi olarak ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.

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Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Asgari ücret görüşmelerinin ardından alınan ara zammın hemen geçerli olabilmesi için de yönetmelik değişikliği yapıldı.

Buna göre, yönetmeliğin 11’inci maddesi'nde "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değişiklik yapıldı.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN ORANI ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine ülkede asgari ücretle çalışanların oranı son beş yılda sürekli artış gösterdi. 2017 yılında yüzde 35 olan asgari ücretli çalışan sayısı 2021 yılına gelindiğinde yüzde 48'e ulaştı.


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