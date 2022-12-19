Son dakika: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 8 bin lira sınırı kritik... 'Cumhurbaşkanımız diyebilir'

Son dakika | Salı günü milyonlarca vatandaşın geliri olan asgari ücrette rakamın belli olması bekleniyor. Yarın son kez masaya oturması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için flaş bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız" mesajını paylaşmıştı.

SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili son olarak AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Gönlünden geçen rakamı söyleyen Özkaya, “Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir. 8 bini herkese soruyorum iyi rakam diyorlar. İş veren haricinde bu rakamdan herkes memnun. Esas mesele enflasyonu durdurmamız ve gıda artışlarını kontrol etmemiz. En temel meselemiz bu” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. (İHA)

