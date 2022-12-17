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Asgari ücret zammı öncesi yeni talep! TÜRK-İş’ten açıklama geldi: ‘Yeter ki destek verin! Yine kazanacağız’

17.12.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 yılında asgari ücrete gelecek zam oranını merakla beklerken TÜRK-İŞ’ten yeni bir açıklama daha geldi. Genel sekreter Pevrul Kavlak, vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini belirterek "Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelen yeni düzenleme talebi ile ilgili detaylar…

Asgari ücret zammı öncesi yeni talep! TÜRK-İş’ten açıklama geldi: ‘Yeter ki destek verin! Yine kazanacağız’

Asgari ücret 2023 zammı Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Asgari ücret zam pazarlıkları sürerken yeni bir talep daha geldi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz." dedi.

Kavlak, kentteki bir davet salonunda düzenlenen Türk Metal Bursa 1 No'lu Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun özellikle sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Gelecek yıl yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işaret eden Kavlak, "2023 geliyor, o masa geliyor. Yine mücadele edeceğiz, direnişler, eylemler, mitingler yapacağız. Yine kazanacağız. Yeter ki siz bizim arkamızda durun. Yeter ki destek verin." değerlendirmesinde bulundu.

Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bir sonraki toplantısının 20 Aralık'ta gerçekleştirileceğini hatırlattı.

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Asgari ücretle ilgili beklentilere değinen Kavlak, şöyle devam etti:

"Dikkat ettiyseniz, herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Elbette ki insanlar yerden göğe kadar haklı. Tüm emeğiyle geçinenler gibi asgari ücretliler de bu hayat pahalılığında ayakta kalmaya, geçinmeye çalışıyor. Aslında, asgari ücretin kaç lira olacağının dışında tartışılması gereken başka şeyler var. Örneğin, Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3-5 seviyesindeyken, en yüksek olan Romanya'da bile yüzde 15 civarındayken, ülkemizde, Merkez Bankasının verilerine göre neden yüzde 50 seviyesinde, bunu tartışmamız gerek."

Kavlak, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

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İçlerine sinen bir rakam olursa kararı imzalayacaklarını, olmazsa masadan kalkacaklarını dile getiren Kavlak, "Biz o masada başka bir sorun için de mücadele edeceğiz. O masada bu kez, hepimizin canını yakan, canından bezdiren, vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. 'Bu adaletsizliği giderin' diyeceğiz. 'Yeter artık canımıza tak etti' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ücretli çalışanların yılın başında aldığı net ücretin, vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azaldığını kaydeden Kavlak, "Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz. İşte, o masada bunların mücadelesini vereceğiz ama o masada yalnız olmayacağız. O masada sizler de bizimle olacaksınız, güç vereceksiniz." diye konuştu.

Genel kurulda yapılan seçime tek aday olarak katılan Mehmet Burhan, Türk Metal Sendikası Bursa 1 No'lu Şube Başkanı oldu.

AA

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