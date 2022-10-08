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  4. SON DAKİKA | Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Kredi ve kredi kartı borcu olanlara Temmuz'a kadar fırsat, KYK borç faizleri siliniyor

SON DAKİKA | Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Kredi ve kredi kartı borcu olanlara Temmuz'a kadar fırsat, KYK borç faizleri siliniyor

08.10.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği torba yasa Meclis'e geldi. Söz konusu düzenleme ile birlikte öğrencilerin KYK borçlarının faizi silinirken, 2.7 milyarlık maske cezasından da vazgeçiliyor. Torba teklif ile kredi, kredi kartı borçları, karşılıksız çek ve senet gibi konular yüzünden kara listeye alınanlara da güzel haber geliyor. Buna göre borçlarının geciken kısmını Temmuz 2023'e kadar ödeyenler, listeden çıkartılacak. İşte milyonların beklediği torba yasayla ilgili detaylar.

SON DAKİKA | Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Kredi ve kredi kartı borcu olanlara Temmuz'a kadar fırsat, KYK borç faizleri siliniyor

Son dakika haberi: KYK borçlarında faizlerin silinmesi, maske cezalarının iptali, kredi kartı borçları, karşılıksız çek ve senet gibi konularda yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Meclis’e geldi. Gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak olan torba yasa milyonlarca kişiyi etkileyecek. Vatandaşların çıkacak yasa için göz kulağı Meclis'e çevrilirken, AK Parti'den de açıklama geldi.

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SON DAKİKA: KYK BORÇLARINDA FAİZLER SİLİNECEK

Yasa teklifine göre, öğrenim kredisinden yararlanan 1 milyon 392 bin kişi ve katkı kredisi alan 26 bin kişinin faizleri silinecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkân tanınacak" dedi.

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ANA PARA DIŞINDA TAHSİLAT YAPILMAYACAK

KYK'dan öğrenim kredisi almış ve ödeme dönemi gelmiş öğrencilerden, bugüne kadar enflasyona endekslenerek getirilen borçlarından ana para dışında tahsilat yapılmayacak.

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MEZUN OLDUKTAN 2 YIL SONRA...

Bundan sonraki süreçte de öğrenciler KYK kredileri için mezun olduktan 2 yıl sonrasına kadar faiz ödemeyecekler. 2 yıl sonra ise yıllık yüzde 10'u geçmemek üzere faiz uygulanacak.

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KREDİ, KREDİ KARTI BOCRCU OLANLARA FIRSAT: KARA LİSTEDEN ÇIKACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; torba teklif ile kredi, kredi kartı borçları, karşılıksız çek ve senet gibi konular yüzünden kara listeye alınanların, geciken kısmı 1 Temmuz 2023'e kadar ödemeleri şartıyla kara listeden çıkarılmasını içeren bir düzenleme geliyor.

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2.7 MİLYARLIK MASKE CEZASINDAN VAZGEÇİLİYOR

MASKE ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara toplam 2.7 milyar lira ceza yazıldığını aktaran Elitaş, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında bu yasakları ihlal edenlere yazılan söz konusu alacaklardan vazgeçileceğini söyledi. Yurtdışından araç getirenler ile ilgili de düzenleme yapılıyor. İki yılda çıkarmayana verilen cezalar siliniyor.

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