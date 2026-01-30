FİNANS

SON DAKİKA | Yeni Fed Başkanı Kevin Walsh mı olacak? Trump duyurdu

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed Başkanı konusunda kararını verdi. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamayla yeni Fed Başkanı'nın Kevin Walsh'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Piyasaların kilitlendiği haber geldi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed Başkanı konusunda kararını verdi. Trump, yeni Fed Başkanı'nın Kevin Walsh'ı aday gösterdiğini duyurdu.

