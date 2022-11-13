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SON DAKİKA | Yeni yılda yüzde 123 artacaktı! Çalışma başlatıldı, trafik cezalarına indirim yolda...

13.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda yeniden değerleme oranının yüzde 123 olması sonrasında vergi, harç ve cezalar da bu oran da artacak. Araç sürücüleri, trafik cezalarının yüzde 123 oranında artmasına tepki gösterirken AK Parti, trafik cezalarının düşürülmesi için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden değerleme oranındaki yetkisini genişletilmesi gündemde...

SON DAKİKA | Yeni yılda yüzde 123 artacaktı! Çalışma başlatıldı, trafik cezalarına indirim yolda...

Son dakika: Trafik indirim geliyor. Yeni yılda yeniden değerleme oranının yüzde 123 olarak belirlenmesi sonrasında vergi, harç ve cezalar bu oranda artacak. Gelen tepkiler sonrasında AK Parti, yeniden değerleme oranını aşağıya çekecek formüller üzerinde çalışmaya başladı. Yüzde 123 olarak uygulanması beklenen zam oranı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisinin genişletilmesi gündemde...

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AK PARTİ TRAFİK CEZALARINI DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 123 zam oranı duyan herkes kara kara düşünmeye başlamıştı. AK Parti trafik cezalarını düşürmek için yeniden değerleme oranını aşağıya çekmenin formülünü aramaya başladı.

Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Yüzde 123 zam geliyor... Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Yüzde 123 zam geliyor...

Show Haber'in haberine göre yüzde 123 artışla birlikte ruhsatsız araç kullanma 166 TL'den 370 TL'ye, emniyet kemeri takmamak 196 TL'den 436 TL'ye, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı 427 TL'den 952 TL'ye, kırmızı ışık ihlali 427 TL'den 952 TL'ye çıkacak.

ERDOĞAN'IN YETKİSİ GENİŞLETİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanarak önceki yıllarda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) aşağıya çekmişti. Ancak Erdoğan'ın trafik cezalarında böyle bir yetkisi bulunmuyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bunun önünün açılması planlanıyor. Düzenlemenin yeni yıldan önce çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan trafik cezası

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