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Son dakika: Yerli otomobil ne kadar olacak? TOGG CEO'sundan 'fiyat' açıklaması

15.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler gelemeye devam ediyor. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yerli otomobilin fiyatı ve üretim aşamasında gelinen noktalarla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika: Yerli otomobil ne kadar olacak? TOGG CEO'sundan 'fiyat' açıklaması

Son dakika: Yerli otomobili TOGG için bekleyiş sürüyor. Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli araç TOGG 2022’nin son çeyreğinde yola çıkacak. CEO Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez. Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer."

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YERLİ OTOMOBİL TOGG NE KADAR OLACAK?

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" diye konuştu.

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'GELECEK YIL MART AYINDA TRAFİĞE ÇIKACAK'

Mehmet Gürcan Karakaş, Togg tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi:

"Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak."

Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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