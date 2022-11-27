FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, memur, işçiler... Kadro müjdesi için gözler Kabine'de! Kritik kararlar masada

SON DAKİKA | Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, memur, işçiler... Kadro müjdesi için gözler Kabine'de! Kritik kararlar masada

27.11.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yüz binlerce çalışanın gözü kulağı pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısına çevrildi. EYT, fırsatçılara verilecek cezalar ve kara harekatı gibi kritik konuların masaya yatırılacağı kritik toplantıda en önemli gündem maddelerinden biri 'kadro' olacak. MHP lideri Bahçeli'nin "Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir" çıkışı sonrası Bakan Bilgin'in "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi gün ele alınacak" sözleri heyecan yarattı.

SON DAKİKA | Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, memur, işçiler... Kadro müjdesi için gözler Kabine'de! Kritik kararlar masada

Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı. Son dakika haberlerini takip eden yüz binlerce çalışan pazartesi günü çıkması muhtemel kritik kararı bekliyor. Öğretmeninden işçisine kamuda çalışan 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına çevrildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir" çıkışı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklamalar heyecan yarattı.

SON DAKİKA | SÖZLEŞMELİYE KADRO KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınması beklenirken; EYT, fırsatçılara verilecek cezalar ve kara harekatı gibi kritik konularda masada olacak.

İşte Kabine toplantısında ele alınacak konulara ilişkin başlıklar;

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

600 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: "KABİNEDE ELE ALACAĞIZ"

Bakan Bilgin "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: HEPSİ KADROYA GEÇİRİLMELİDİR

Öte yandan konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da dikkat çekmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli "Öğretmenlere hangi hakları versek, ne yapsak helal olsun diyorum. Üzerimize düşen ne ise yapmanın sözünü mertçe veriyorum. Öğretmenlik kanunu çok ciddi kazanımdır. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz budur." demişti.

EYT'DE SONA GELİNDİ

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Erdoğan'a bir sunum yapılacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.

SURİYE'YE KARA HAREKATI GÜNDEMDE

Son olarak Pençe Kılıç harekatı ile havadan teröristlere yönelik gerçekleşen operasyon sonrasında kara harekatı gündeme gelmiş ve Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: "TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

Erdoğan karadan sınır ötesi operasyon mesajı vererek, "Uçaklar, SİHA'lar, toplarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili olarak "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...
Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen son dakika kamu sözleşmeliye kadro

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Olay yaratacak 'taksi' çıkışı! "En az yüzde 50 zam talep ediyoruz"

Olay yaratacak 'taksi' çıkışı! "En az yüzde 50 zam talep ediyoruz"

Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Daracık iç çamaşırı ve seksi dövmeleriyle ortalığı salladı!

Daracık iç çamaşırı ve seksi dövmeleriyle ortalığı salladı!

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.