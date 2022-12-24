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  4. Son dakika: Yüz binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! Gözler Meclis'te... Kritik 3 yıl detayı

Son dakika: Yüz binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! Gözler Meclis'te... Kritik 3 yıl detayı

24.12.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin düzenleme tamamlandı. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor. Çalışmaya göre yeni istihdam edilecek sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için 3 yıl görev yapması gerekecek. 1 yıl da aday memurluk süreci olacak.

Son dakika: Yüz binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! Gözler Meclis'te... Kritik 3 yıl detayı

Sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin düzenleme tamamlandı. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren yeni gelişme yaşandı.Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde sona gelindi.

424 BİN SÖZLEŞMELİ YARARLANACAK

Teknik çalışmaları tamamlanan düzenlemeden 424 bin sözleşmelinin yararlanması bekleniyor. Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Düzenleme yasalaşınca geçişler süre aranmaksızın hemen yapılacak.

3 YIL GÖREV ŞARTI

Çalışmaya göre yeni istihdam edilecek sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için 3 yıl görev yapması gerekecek. 1 yıl da aday memurluk süreci olacak.

Daha önceki uygulamanın dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya alınacak. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclise sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

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sözleşmeli personel

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