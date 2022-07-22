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Son dakika: Yüzbinlerce kişi mağdur olmuştu! Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

22.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete yapılan zamla birlikte vatandaşın gözü kulağı EYT düzenlemesindeydi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ile ilgili çalışmanın sene sonu veya en geç 2023'ün Ocak ayında çözüleceğini belirtti. Asgari ücret ile EYT probleminden sonra sırada onlar var! Sigorta süreleri nedeniyle harekete geçen staj mağdurları da borçlanma imkanı talep ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yüzbinlerce kişi mağdur olmuştu! Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Çalışma Bakanlığının bir numaralı gündem maddesi olan EYT hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT ile ilgili tüm düzenlemelerin en geç Ocak ayında bitmesi ve meclise gelmesi bekleniyor. Daha sonraki detayları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Staj mağdurları da harekete geçti.

EYT İLE BİRLİKTE ONLAR DA BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ

Lise ve üniversite yıllarında staj yapanlar da EYT ile ilgili beklenti içine girdi. Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken lise ve üniversite yıllarında staj yapanlardan da çağrı geldi. Sayıları binleri bulan bu kişiler borçlanma imkanı talep ediyor.

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STAJ MAĞDURLARI 'BORÇLANMA İMKANI' İSTİYOR!

Staj, çıraklık sürelerinin de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini isteyen staj mağdurları bu sayede EYT ile birlikte emekli olmanın yolunu arıyor. Lise ve üniversite döneminde yapılan stajlarda kısa vadeli sigorta primleri ödeniyor. Staj döneminde kişilerin emekli olmasını sağlayan uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmıyor. Binlerce kişi de stajın da sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep ediyor.

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Vedat Bilgin eyt çıkar mı sigorta prim sorgulama
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