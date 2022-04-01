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SON DAKİKA | Yüzde 10'luk indirim bugün etiketlere yansıyacak! Tuvalet kağıdı, deterjan, bebek bezi, diş macunu...

01.04.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İndirim için beklenen gün geldi. Temel ihtiyaç ürünlerinin ardından temizlik ürünlerinde de KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesinin ardından söz konusu indirimin bugünden itibaren etiketlere yansıması bekleniyor. İndirimden önce fiyatların arttığı iddiaları gündem olurken, KDV indirimini uygulamayan firmalara büyük cezalar kesileceği öğrenildi.

SON DAKİKA | Yüzde 10'luk indirim bugün etiketlere yansıyacak! Tuvalet kağıdı, deterjan, bebek bezi, diş macunu...

Son dakika: İndirim haberi sonunda geldi. Tuvalet kağıdı, deterjan, şampuan, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu gibi temel ihtiyaç ve temizlik ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düştü.

SON DAKİKA | BUGÜN BAŞLIYOR! İNDİRİM ETİKETLERE YANSIYACAK

NTV'de yer alan habere göre; Yapılan KDV indirimi bugünden itibaren etiketlere yansıyacak.

KDV indirimini uygulamayan firmalara cezalar kesilecek.

İNDİRİMDEN ÖNCE FİYATLAR ARTIRILDI MI?

KDV indiriminden hemen önce bazı marketlerin ve bazı markaların fiyatları katladığı iddia edildi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özellkle ıslak mendil, bebek bezi, kağıt havlu, bazı deterjanlar, yumuşatıcılar, yüzey temizleyicilerde fiyat değişikliği olduğuna dair tüketicilerden tepkiler geliyor" dedi.

Ağaoğlu, "Tüketiciler etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkat etmeli. Fotoğraflayın, belgeleyin ve bunu cuma günü yapılan etiket değişikliği ile birlikte ilgili bakanlığa iletin. Cimer var, alo 175 var. Çok kolay artık şikayet etmek" diye konuştu.

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BAKAN MUŞ: EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" ifadesini kullandı.

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Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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