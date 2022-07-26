Son dakika | Zam farkı 28 Temmuz'da hesaplarda! Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Son dakika haberi: Temmuz ayı zam farklarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2.4 milyon memur emeklisi, dul ve yetim ile vazife malulleri ilgilendiren Temmuz ayı zam farklarının ödeneceği tarih netleşti. Her ayın 1-5'i arasında maaş çeken memur emeklisi, hesaplar yetişmediğinden zam farkını alamamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dün merakla beklenen tarihi açıkladı. Açıklama sonrası tüm gözler Perşembe gününe çevrildi. Peki, hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna Temmuz zam farkı ve yeni maaş tablosu...

SON DAKİKA: MEMUR EMEKLİSİNE TEMMUZ ZAM FARKI

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz itibarıyla yatmaya başlamıştı. Yüzde 42.35 zamlı maaş ödemelerinin bugün tamamlanması bekleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin aksine her ayın 1-5’i arasında maaş çeken memur emeklisi, hesaplar yetişmediğinden zam farkını alamamıştı.

TEMMMUZ ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Beklenen ödeme takvimi dün açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiye 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira fark ödemesi yapılacak. Farklar aylık alınan banka ve PTT şubelerinden çekilebilecek. Bazı emekliler maaşı her ay, bazıları ise üç ayda bir alıyor. Posta'da yer alan habere göre farklar şu şekilde yatacak;

ÜÇ AYLIK ALANLARDA DURUM

Aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında.

-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

Haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara;

temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

-Temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara;

temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında fark yansıtılacak.

EN AZ 1.788 TL FARK

Yüzde 41.69'luk Temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 lira 79 kuruştan 6 bin 78 lira 20 kuruşa çıktı.



