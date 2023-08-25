SON DAKİKA | Zodyakla kayalıklara çarptılar... Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi! Esas Holding'den açıklama geldi

Son dakika: Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leras Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti kazada yaralandı.

SON DAKİKA | SABANCI ÇİFTİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

DHA'da yer alan habere göre; kaza sonrası yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

