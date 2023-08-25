FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Zodyakla kayalıklara çarptılar... Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi! Esas Holding'den açıklama geldi

SON DAKİKA | Zodyakla kayalıklara çarptılar... Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi! Esas Holding'den açıklama geldi

25.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da deniz kazası geçirdi. Zodyakla kayalıklara çarpan çiftin kazada yaralandığı belirtildi. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilirken, Esas Holding'den çiftin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Mynet ailesi olarak, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunar bir an önce iyileşmelerini temenni ederiz.

SON DAKİKA | Zodyakla kayalıklara çarptılar... Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi! Esas Holding'den açıklama geldi

Son dakika: Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leras Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti kazada yaralandı.

dada

SON DAKİKA | SABANCI ÇİFTİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

DHA'da yer alan habere göre; kaza sonrası yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi.

fdsgsg

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek'ten 'kredi' talimatı!Bakan Şimşek'ten 'kredi' talimatı!
Yapılamaz denileni yaptı, şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyorYapılamaz denileni yaptı, şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyor
Merakla bekleniyordu! KPSS sonuçları belli olduMerakla bekleniyordu! KPSS sonuçları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan son dakika ali sabanci kaza

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.