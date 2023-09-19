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SON DAKİKA | Zorunlu trafik sigortasına yeni düzenleme! Trafik Teklif Platformu için ilk adım atıldı: Azami prim tutarları…

19.09.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Trafik sigortasında poliçe kesilememesi yönündeki tartışmalara çözüm olması amacıyla SEDDK tarafından “Trafik Teklif Platformu” için ilk adım atılarak yönetmelikle ilgili süreç resmen başlatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenecek. İkinci adımda ise sigorta şirketlerinin platforma erişimi için yazılımlarını tamamlanması beklenecek.

SON DAKİKA | Zorunlu trafik sigortasına yeni düzenleme! Trafik Teklif Platformu için ilk adım atıldı: Azami prim tutarları…

Son dakika haberi… Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

SEDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğiyle "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı maddeye bir cümle eklendi.

Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.

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“TRAFİK TEKLİF PLATFORMU” HAYATA GEÇİYOR

Son olarak, trafik sigortasında poliçe kesilememesi yönündeki tartışmalara çözüm olması amacıyla SEDDK tarafından “Trafik Teklif Platformu” gündeme gelmişti. Kurum, sektörün yaklaşık olarak yüzde 30’unu oluşturan zorunlu trafik sigortasındaki arz sorununu çözmek için bugün ilk adımı attı ve yönetmelikle sürecin önünü açtı.

OTOMOBİL TRAFİK (23)

SON ADIM ACENTELER İÇİN

Konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, en büyük teknik sorunun acentelerle ilgili olduğunu belirterek, mevcut durumda, bir acentenin herhangi bir sigorta şirketinin ürününü satıp poliçe kesmesi için acentelik sözleşmesinin olması gerektiğini, aksi takdirde üretim yapamadığını hatırlattı. “Platformda 27 sigorta şirketinin tümü zorunlu olarak yer alacak. Acentelerden ise isteyen girebilecek” diyen Eroğlu şunları söyledi:

OTOMOBİL TRAFİK (35)

“Ancak, buraya giren acentenin, acentesi olmadığı bir şirketten poliçe kesebilmesi için kanun gereği sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapması gerekiyor. Bu acentelik sözleşmesi için de ticaret sicil gazetesine her şirket için 3 bin lira bir bedel ödemesi gerekiyor. Acenteler, kendi şirketleri dışındakilerle anlaşsa 70-80 bin TL’ye yakın ceplerinden para çıkacak. Bu maliyetin acentelere yüklenmesini istemiyoruz. Pilot uygulamada acenteler mevcut kendi şirketleri ile başlayacaklar. Biz de bu arada bir yönetmelikle “dijital platformda acentelik sözleşmesi olmadan da poliçe kesebilir” diyeceğiz ve sonrasında da ilk fırsatta kanunu değiştireceğiz.”


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Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası

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