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Son dönemde piyasada hızla yayıldı! Kuyumcular uyardı: Aynı ağırlıkta, aynı büyüklükte ama bu detay ele veriyor!

25.02.2024 14:34
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Altın yatırımcıları dikkat... Kuyumcular son dönemde piyasada hızla yayılan ikinci basım çeyrek altın konusunda uyardı. Peki ikinci basım çeyrek altınlar nasıl anlaşılacak?

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından altına ilgi devam ederken kuyumcular da sahte ürünlere karşı uyarılarına devam ediyor. Kanunen basımı yasaklı, ayarı düşük ikinci basım çeyrekleri anlamak için uzmanlar çeyrek altın arkasında Atatürk figürünün iyi incelenmesi gerektiğini söyledi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada yayılmaya başladığını söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı olduğunu belirtti.

Erdoğan, “Özellikle son birkaç aydır, nereden geldiğini ve nerede basıldığını bilmediğimiz, tam olarak tespit edemediğimiz sahte altın yani darphane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı. Bu altınlar normal çeyrek altın ile aynı büyüklüktedir, aynı ağırlıktadır ancak ayarı daha düşüktür. Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250 TL ile 500 TL civarında daha düşüktür." dedi.

"PİYASAYA SÜRÜLMESİ KANUNEN YASAK"

"PİYASAYA SÜRÜLMESİ KANUNEN YASAK"

Erdoğan, "Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasaktır. Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür sahteciliklere de imkan vermemek adına bize gelen müşterilerimizin doğum gününe, düğününe, nişanına gelenlerden tespit ettiğimiz ürünleri derhal metal makasıyla kesmek suretiyle imha ediyoruz. Bunların yeniden piyasaya arz edilmesini engelliyoruz. Bu konuda halkımızın dikkatli olmasını öneriyoruz”

Bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getiren Erdoğan, “Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın Kuyumcu sahte uyarı
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