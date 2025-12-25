Son haftaya gelindi: 1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret yüzde 27'lik zam ile 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücret ile beraber birçok kalemin de ücretleri değişti. Ancak emekli olmak için prim borçlanmasına başvuracaklar için ise 2026'nın faturası ortaya çıktı. SGK'ya yapılan her türlü borçlanmad prime esas kazancın yüzde 32'si oranında prim ödeniyordu. Ancak bu oran yüzde 45'e çıkartıldı. Yani 31 Aralık tarihine kadar emeklilik dilekçesini vermek daha karlı bir hal olacak.

YÜZDE 79 ZAMLANACAK

HaberTürk'e konu ile ilgili detayları açıklayan Ahmet Kıvanç, artırılan oranın doğum borçlanmasının kapsam dışı olduğunu hatırlattı ve, "Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki artışa ilaveten prim oranı da yüzde 32’den 45’e çıkmış olduğu için askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarının maliyeti 2026 yılında yüzde 79 oranında artacak" sözlerini kullandı.



Yeni yılla beraber asgari ücret üzerinden borçlanmanın günlük olarak 495,45 TL’ye çıkacağını kaydeden Kıvanç, 18 ay askerlik yapan birinin 2025 yılındaki borçlanmasının 149 bin 791 TL olacağını ancak 2026'da bu miktarın 267.543 TL olacağını kaydetti. Kıvanç, "bir günlük gecikme askerlik borçlanması maliyetinde 117 bin 752 TL fark yaratacak" şeklinde konuştu.

Doğum borçlanmasında ise sadece asgari ücret zammı yansıtılacak. Buna göre, 2025 yılı borçlanma ücreti 199 bin 721 TL'yken 2026 itibarıyla 253 bin 670 TL olacak.



İHYA BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT!

İhya başvurularında da ödemeler değişiyor. Durdurulan sigortalılık sürelerine ait primleri başvurusunda bulunan Bağ-Kur'lular için yeni yılla beraber ihya prim oranı yüzde 45’e çıkacak. Böylece, yeni yılda 1 günlük ihya primi 495,45 TL’ye yükselecek. 2026 yılında 3 yıllık ihya başvurusunun bedeli 535 bin 86 TL olacak.



HESABINIZI YAPMAYI UNUTMAYIN

Kıvanç, son olarak prim gün sayılarında düzenleme beklenildiğini şu sözlerle açıkladı:



"Küçük esnaf için prim gününün 9000’den 7200’e indirilmesi konusunda bir çalışma yürütülüyor. İhya başvurusunda bulunmayı düşününler, prim gününün 7200’e indirileceğini dikkate alarak eksik prim günü hesabı yapmalı. Gereksiz yere ihya külfeti altına girmemelidir"