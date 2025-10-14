FİNANS

Son tarih 1 Ocak! 10 milyon vatandaş için büyük risk: O haktan faydalanamayacaklar

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS), uygulanmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl 9 milyon vatandaş için af çıkmıştı bu yıl için ise prim borcunu ödemeyen yaklaşık 10 milyon vatandaş, yeni yılda sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. milyonlarca vatandaş söz konusu uygulamanın bu yıl da tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak ediyor.

Ezgi Sivritepe

Zorunluluk esasına dayalı olan Genel Sağlık Sigrotası, 18 yaşından sonra okumayan, 20 yaşının üzerinde olmasına karşın üniversite eğitimi almayan ve sigortalı çalışmayan kişiler, prim ödemesi yapmamaları halinde otomatik olarak sisteme dahil edilmesidir.

GSS BORCU OLANLAR DİKKAT!

Geçtiğimiz yıllarda da gündem olan Genel Sağlık Sigortası'nın prim borcunu ödemeyenler tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 9 milyon vatandaşı içeren düzenleme aralık ayında Meclis'e sunulmuş ve geçmiş yıllara dönük olarak GSS primleri için kısıtlı bir af hayata geçirilmişti. 1 Ocak 2026 tarihine kadar prim borcunu ödemeyen 10 milyon vatandaş için ise aynı sorun tekrar günyüzüne çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) herhangi bir düzenleme sunulmaması halinde yeni yılda 10 milyonun üzerinde vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına neden olacak.
İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLİYOR

Halihazırda GSS prim borcu bulunan vatandaşlar mevcut borçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirken, belirli sınırın üzerinde borcu olanlara ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bildirim yapılmakta. Söz konusu borçların miktarına göre SGK tarafından borçlu hakkında icra takibi başlatılabilirken, bu yıl için açıklanan GSS primleri aylık 780, yıllık ise 9 bin 360 TL olarak belirlenmiş durumda.
PRİM BORCU ÖDENMEZSE NE OLACAK?

SGK mevzuatına göre, GSS prim borcunu ödemeyen vatandaşlar 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devlet tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını kaybedecek. Söz konusu hakkın yeniden kazanılması için, mevcut GSS prim borcunun ödenmesi şart koşulurken, Aralık ayında AK Parti tarafından Meclis'e sunulması beklenen torba yasa ile GSS prim borçlarına yönelik yeni bir af düzenlemesinin kabul edilmesi beklenmekte.
Kaynak: Sözcü

Anahtar Kelimeler:
sgk GSS gss prim borcu gss prim borcu sorgulama gss prim borcu affı GSS prim borcu ne kadar
